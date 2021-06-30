"Ahi Evran Yılı" dolayısıyla Klasik Türk Müziği Beste Yarışması düzenlendi - Son Dakika

"Ahi Evran Yılı" dolayısıyla Ahi Evran Veli'nin doğumunun 850. yılında Klasik Türk Müziği Beste Yarışması düzenlendi.

Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığınca 2021 yılının Ahi Evran Yılı ilan edilmesi dolayısıyla kentte oluşturulan komisyonun aldığı karar doğrultusunda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde beste yarışması düzenlendiğini bildirdi.

Yarışma ile Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran Veli ve onun evrensel düşüncelerini şiir ve müzik yoluyla duyurulmasının amaçlandığını vurgulayan Çalışır, "Ahi Evran Veli temalı Klasik Türk Müziği Beste Yarışması ile bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek ve yeni bestecilerin yetişmesini sağlamak da hedeflendi. Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma ile ilgili bilgiler ve formlara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün https://kirsehir.ktb.gov.tr adresinden ulaşabilecek." ifadesini kullandı.

Fakültenin Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kubilay Kolukırık da yarışma için eser teslim tarihinin 27 Temmuz'da sona ereceğini, sonuçların 3 Ağustos'ta açıklanacağını, birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 2 bin 500 lira ödül verileceğini kaydetti.