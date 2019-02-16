Son Dakika Haberleri: Ahi Evren Cami ve Otopark İnşaatı Tamamlandı

Ahi Evren Cami ve Otopark İnşaatı Tamamlandı

1 saat önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Soğuksu Mahallesi'nde, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında yapımına bir süre önce başlanan cami ve otopark inşaatını tamamlandığı belirtildi.

Ahi Evren Cami ve Otopark İnşaatı Tamamlandı, System.String[]
Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Soğuksu Mahallesi'nde, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında yapımına bir süre önce başlanan cami ve otopark inşaatını tamamlandığı belirtildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, cami ve otoparkı önümüzdeki günlerde hizmete açacaklarını ifade etti. Gümrükçüoğlu "Soğuksu Mahallesi'ne kazandırdığımız cami ve otopark ile bu güzide mahallemizin ve bölgemize hizmet veren hastanemizin iki önemli ihtiyacını karşılanmış olacağız. 600 kişilik caminin yanı sıra, camiinin altında bölgeye otopark da kazandırmış olduk. İnşaat ve tefrişat çalışmalarımız tamamlanmıştır. Camimiz şuan ibadete hazır durumdadır. Otoparkımızda tamamlanmıştır. Bölgede kısa sürede tamamlanacak olan çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kısa sürede cami ve otoparkımızı hizmete açacağız. Halkımıza vermiş olduğumuz bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böylece bölgenin önemli iki eksikliğini gidermiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:12 Kaynak: İHA

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