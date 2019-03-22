Son Dakika Haberleri: Ahi Evren Camisi İbadete Açıldı

Ahi Evren Camisi İbadete Açıldı

1 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar ilçesinin Soğuksu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ahi Evren Camisi, bugün kılınan ilk Cuma namazı ile ibadete açıldı.

Ahi Evren Camisi İbadete Açıldı, System.String[]
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar ilçesinin Soğuksu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ahi Evren Camisi, bugün kılınan ilk Cuma namazı ile ibadete açıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, cami projesinin mimarı Müslüm Hamzaçebi, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, kamu kurumları ve STK'ların yetkilileri ile çok sayıda vatandaş programda hazır bulundu. Camilerin hizmete girmesinde gelenek olduğu üzere iki kez ezan okundu. Cuma namazını Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın kıldırırken vaazı Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk'ün babası Adem Safitürk verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar ilçesinin Soğuksu Mahallesi'nde, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında bölgeye kazandırdıkları caminin alt kısmında otopark olarak hizmet vereceğini söyledi. Gümrükçüoğlu, "Halkımıza vermiş olduğumuz bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böylece bölgenin önemli iki eksikliğini gidermiş olduk" dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:15 Kaynak: İHA

Ortahisar, Trabzon, Evren, Güncel
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