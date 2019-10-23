Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ahi hekimleri yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

KAEÜ 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda Tıp Fakültesinin 2019-2020 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Rektör Karakaya, gençlerin giyecekleri beyaz önlüklerle hayata beyaz bir sayfa açacaklarını belirterek, bu beyazlığa sahip çıkmalarını temenni etti.

Üniversiteye ve şehre tıp fakültesi kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Karakaya, Tıp Fakültesi öğrencilerinin morfoloji binasına kısa süre de taşınacakları ifade etti.

Tıp Fakültesinin bölgeye ve şehre önemli hizmetler vereceğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Doktorların en belirgin özelliği insanlığa hizmettir. Mesleki becerimizle insan biyolojisine hitap ederken kalbe değmeyi göz ardı etmememiz gerekiyor. İnsanın ruh ve bedenden ibaret olduğunu bu yüzden insanın hakikati olan ruhunu ihmal etmemesi de gerekiyor. Bazen bir tebessümün bir iğneden daha faydalı olabileceğini unutmamalıyız. Bizler burada Ahi hekimleri yetiştirmeyi hedefliyoruz. Anadolu ve Ahilik ruhunun en belirgin özelliği de zaten insanlığa hizmettir. Bu kapsamda Tıp Fakültesi öğrencilerimiz yaptıkları görevde Ahilik ruhu ile hareket edeceklerdir."

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de iyi yetişmiş birer hekim olarak okullarını tamamlayacak öğrencilerin Ahi hekimler olacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından törende öğrencilere beyaz önlükler giydirildi.