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Ahi Paşa'nın yaptırdığı cami, 7 asırdır soyundan gelenler tarafından korunuyor - Son Dakika

Ahi Paşa'nın yaptırdığı cami, 7 asırdır soyundan gelenler tarafından korunuyor

12.02.2022 12:05
Ahi Paşa'nın yaptırdığı cami, 7 asırdır soyundan gelenler tarafından korunuyor

TOKAT'ta 1300'lü yıllarda Ahi Paşa tarafından yaptırılan Ahi Paşa Camii onun soyundan gelenler tarafından 7 asırdır korunuyor.

TOKAT'ta 1300'lü yıllarda Ahi Paşa tarafından yaptırılan Ahi Paşa Camii onun soyundan gelenler tarafından 7 asırdır korunuyor. Halen ibadete açık olan ve ahşap yapısı ile dikkat çeken caminin bakımı Ahi Paşa tarafından kurulan Şemsülmille Mehmet Muhyiddin Evladı Şeyh Ahi Paşa Vakfı ile ailenin en büyük oğlu olan vakıf temsilcisi Ali Akaevren (78) tarafından yapılıyor.

?Cemalettin Mahallesi'nde Ahi Paşa tarafından 1300'lü yıllarda yaptırılan Ahi Paşa Camii, aynı aile fertleri tarafından 700 yıldır korunuyor. Ahi Paşa tarafından kurulan Şemsülmille Mehmet Muhyiddin Evladı Şeyh Ahi Paşa Vakfı'na ait cami, ahşap mimarisi ile dikkat çekiyor. Caminin bahçesinde Ahi Paşa soyundan gelenlerin gömüldüğü mezarlık bulunuyor. Caminin bakımı ise yüzyıllardır Ahi Paşa'nın soyundan gelen neslin en büyük oğlundan en büyük oğluna devredilerek günümüze kadar devam ediyor. Caminin bakımı şimdilerde vakfın temsilcisi Ali Akaevren tarafından yapılıyor.

'AİLEMİZDE DEVAM EDECEK'

Caminin, yapıldığı günden beri ailelerinde olduğunu ifade eden Ali Akaevren (78), "Bu cami 700 yıldır bizim kendi ailemizdedir. 1977 yılına kadarda camideki din görevlilerinin hizmet karşılığını biz karşılıyorduk. 1978 yılı dahil olmak üzere diyanete devroldu. Onlar karşılıyorlar. Dedemiz Horasan yöresinden Tokat'a gelip Ahilik Dergahı'nı burada kuran kimsedir. Ahilik Dergahı'nı kurmuş şehrin fakir fukarasını burada yaptığı imarethaneye toplamış, onların ibadeti için de bu camiyi yapmıştır. Dedemiz, 'Benim kurduğum bu vakıf benim ailemin en büyük erkek evladından en büyük erkek evladına devrederek devam edecektir' demiş. 700 yıl sonra da en büyük erkek evladı ben olduğum için vakfın mütevellisiyim. Yine bizim ailemizde devam edecek. Komple ahşap bir binadır. Ahi Paşa bizzat cami yapımında kendisi çalışmıştır. Zaman zaman biz eksik tamir işlerini falan elimizden geldiğince yaptırdık. Bundan sonra da yaptıracağız. Bahçesinde bulunan mezarlık bizim aile kabristanımızdır. Vakfın ailelerinin ölenleri buraya defnediliyor" dedi.


Ahi Paşa'nın yaptırdığı cami, 7 asırdır soyundan gelenler tarafından korunuyor
Ahi Paşa'nın yaptırdığı cami, 7 asırdır soyundan gelenler tarafından korunuyor
Ahi Paşa'nın yaptırdığı cami, 7 asırdır soyundan gelenler tarafından korunuyor
Ahi Paşa'nın yaptırdığı cami, 7 asırdır soyundan gelenler tarafından korunuyor
Ahi Paşa'nın yaptırdığı cami, 7 asırdır soyundan gelenler tarafından korunuyor
Ahi Paşa'nın yaptırdığı cami, 7 asırdır soyundan gelenler tarafından korunuyor
Ahi Paşa'nın yaptırdığı cami, 7 asırdır soyundan gelenler tarafından korunuyor
Ahi Paşa'nın yaptırdığı cami, 7 asırdır soyundan gelenler tarafından korunuyor
Ahi Paşa'nın yaptırdığı cami, 7 asırdır soyundan gelenler tarafından korunuyor
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Ahilik, Tokat, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ahi Paşa'nın yaptırdığı cami, 7 asırdır soyundan gelenler tarafından korunuyor - Son Dakika


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