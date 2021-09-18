Ahi Sinan Sofrası, Denizli'de 30. kez kuruldu - Son Dakika

- Ahi Sinan Sofrası, Denizli'de 30. kez kuruldu

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Ahi Evran-ı Veli Yılı etkinlikleri kapsamında 30. Ahi Sinan Sofrası Hayır Yemeği düzenlendi.

Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850. yılı anısına UNESCO tarafından ilan edilen "Ahi Evran-ı Veli Yılı" etkinlikleri Denizli'de tüm hızıyla devam ediyor. Selçuklu döneminden günümüze kadar uzanan Ahilik geleneği ve Ahilik Teşkilatı'nın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla her yıl düzenlenen Ahi Sinan Sofrası Hayır Yemeği'nin 30'ncusu yapıldı. Dualarla başlayan programda şed kuşanma töreni yapıldı.

Ahilik nasihati verildi

Programda ayrıca, "Harama bakma, haram yeme, haram içme, doğru, sabırlı, dayanıklı ol, yalan söyleme, büyüklerinden önce söze başlama, kimseyi kandırma, kanaatkar ol, dünya malına tamah etme. Yanlış ölçme, eksik tartma. kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol" şeklindeki Ahilik nasihati de verildi. 10 bin kişilik olduğu belirtilen Ahi Sinan Sofrası'nda hep birlikte hayır yemeği yendi.