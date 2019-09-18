Son Dakika Haberleri: "Ahi Sofrası"nda yöresel yemekler yarıştı
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"Ahi Sofrası"nda yöresel yemekler yarıştı

1 saat önce

Kırşehir'de, 32. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "Ahi Sofrası" yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Kırşehir'de, 32. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "Ahi Sofrası" yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Ağalar Konağı'nda yapılan yarışmada, farklı kategorilerde hazırlanan 50'ye yakın yöresel yemek ve tatlı, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Kadınların yoğunluk gösterdiği yarışmada, yöresel et ve sebze yemekleri kategorisinde Kırşehir için coğrafi işaret alan "Çullama" yemeği ile Hayriye Değer, hamur işleri ve tatlılarda "Sütlü kabak" ile Seda Genç, "Ahi Sofrası" dalında ise "Cevizli tatlı" ile Emsal Mert birinci oldu.

Dereceye girenlere ödüllerini Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk takdim etti.

Kategorisinde birinci olanların 5, ikincilerin 3, üçüncülerin ise 2 çeyrek altınla ödüllendirildiği yarışmanın ardından protokol üyeleri ve katılımcılar yemeklerin tadına baktı.

Yarışmanın ardından konuşan Vali İbrahim Akın, "Ahi Sofrası" yöresel yemek yarışmasının geleneklerin yaşatılması için önemli olduğunu vurguladı.

Yeni nesillere birçok toplumsal kuralın yanı sıra geleneksel yemeklerin de aktarılması gerektiğini vurgulayan Akın, "Kırşehir zengin yemek kültürüne sahiptir. Bu kültürü devam ettirmek ve gelecek nesillere aktarmak adına düzenlenen yarışmaya katılarak sevgiyle, muhabbetle yemek yapan herkese teşekkür ediyor, dereceye girenleri kutluyorum." dedi.

Ahilik Haftası, Kırşehir, Cevizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:02 Kaynak: AA
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