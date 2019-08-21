Son Dakika Haberleri: Ahi sofrası yemek yarışmasının 8.'si düzenlenecek
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Ahi sofrası yemek yarışmasının 8.'si düzenlenecek

43 dakika önce

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, bu yıl 8.'si düzenlenecek 'Ahi Sofrası' yöresel yemek yarışmasında dereceye girenlerin altınla ödüllendirileceğini söyledi.

Ahi sofrası yemek yarışmasının 8.'si düzenlenecek, System.String[]

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, bu yıl 8.'si düzenlenecek 'Ahi Sofrası' yöresel yemek yarışmasında dereceye girenlerin altınla ödüllendirileceğini söyledi.


Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir'in mutfak kültürüne sahip çıkılması amacıyla yemek yarışması düzenlendiğini ifade eden Birlik Başkanı Öztürk, Kırşehirli ev hanımlarının 3 kategoride yaptıkları ürünlere göre ödüllendirileceğini anlattı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, açıklamasında; "Düzenlenecek yarışma Kırşehir yöresel et ve sebze yemekleri, Kırşehir yöresine ait hamur işleri ve tatlılar ile Ahi sofrası kategorilerinde katılacaklar. Ahi sofrası yemekleri ise Ahi pilavı, Ahi helvası, Ahi çorbası, Ahi kebabı, Ahi dürümü gibi yemek menülerinden oluşuyor. Her dalda birincilere 5 çeyrek, ikincilere 3 çeyrek ve üçüncülere ise 2 çeyrek altın ile ödüllendirilecek. 8.'si düzenlenecek 'Ahi Sofrası' yöresel yemek yarışması'na katılmak isteyenler, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Kırşehir Kent Konseyine, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ve Kırşehir Yardım Sevenler Derneğine başvuruda bulunabilirler" dedi.


Kırşehir'de düzenlenecek yarışmaya katılmak isteyenler yarışmaya 10 Eylül tarihine kadar başvuru yapabilecek. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:03 Kaynak: İHA
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