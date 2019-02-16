Ahi Yaran Meclisi Esnafları Ziyaret Etti
26 dakika önce
Ahi Yaran Meclisi, esnafları ziyaret ettiÇANKIRI - Çankırı'da Ahi Yaran Meclisi üyeleri Başağa Ocağı münasebetiyle Yaran Meclisi'nde bulunan esnafların iş yerleri önüne giderek mahalli oyunları sergiledi.
Ahi Yaran Meclisi, esnafları ziyaret etti
ÇANKIRI - Çankırı
'da Ahi Yaran Meclisi üyeleri Başağa Ocağı münasebetiyle Yaran Meclisi'nde bulunan esnafların iş yerleri önüne giderek mahalli oyunları sergiledi.
Ahi Yaran Meclisi üyeleri tarafından yılın son yaran ocağı olan Başağalar Ocağı'nda mecliste bulunan esnaf olan yaranların iş yerlerine giderek "hayırlı işler" dileyerek mahalli oyunlarını sergilediler.
Yapılan etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Büyükbaşağa Ali Bağdat
, "Bu Başağa Ocağımızda esnaf yaranlarımızın iş yerlerini ziyaret ederek hayırlı işler diliyoruz. Hem kültürümüzü halkımıza göstermek hem de halkımızla hemhal olmak için bu programı gerçekleştiriyoruz" dedi.
Yapılan gösterilerde vatandaşlar telefonlarla çekim yaparak sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptılar.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:48 Kaynak: İHA
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