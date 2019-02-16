Son Dakika Haberleri: Ahi Yaran Meclisi Esnafları Ziyaret Etti

Ahi Yaran Meclisi Esnafları Ziyaret Etti

26 dakika önce

Ahi Yaran Meclisi, esnafları ziyaret ettiÇANKIRI - Çankırı'da Ahi Yaran Meclisi üyeleri Başağa Ocağı münasebetiyle Yaran Meclisi'nde bulunan esnafların iş yerleri önüne giderek mahalli oyunları sergiledi.

Ahi Yaran Meclisi, esnafları ziyaret etti

ÇANKIRI - Çankırı'da Ahi Yaran Meclisi üyeleri Başağa Ocağı münasebetiyle Yaran Meclisi'nde bulunan esnafların iş yerleri önüne giderek mahalli oyunları sergiledi.
Ahi Yaran Meclisi üyeleri tarafından yılın son yaran ocağı olan Başağalar Ocağı'nda mecliste bulunan esnaf olan yaranların iş yerlerine giderek "hayırlı işler" dileyerek mahalli oyunlarını sergilediler.
Yapılan etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Büyükbaşağa Ali Bağdat, "Bu Başağa Ocağımızda esnaf yaranlarımızın iş yerlerini ziyaret ederek hayırlı işler diliyoruz. Hem kültürümüzü halkımıza göstermek hem de halkımızla hemhal olmak için bu programı gerçekleştiriyoruz" dedi.
Yapılan gösterilerde vatandaşlar telefonlarla çekim yaparak sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:48 Kaynak: İHA

Çankırı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı Nasıl Yapıldığını Sadece İki Kişi Biliyor! Günde Bin Tane Üretilip Türkiye'nin Dört Bir Yanına Satılıyor

Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 21:14:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahi Yaran Meclisi Esnafları Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]