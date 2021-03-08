Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nden esnafa destek çağrısı - Son Dakika

Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Necati Taş, koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların da esnafa destek olması gerektiğini bildirdi.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük izler bıraktığını belirtti.

Salgın sürecinin herkesi etkilediğinin altını çizen Taş, "Salgın nedeniyle bir araya gelemesek de kucaklaşamasak da yaran kültürünün de etkisiyle insanlarımızın dayanışma içinde olması, birbirine sahip çıkması, acılarımızı azaltırken ayakta kalmamızı sağladı. Kepenkler kapandı ama gönüller hep açık kaldı. Şükürler olsun alınan tedbirler salgının azalmasını, beraberinde tekrar iş yerlerinin açılması, kısmen normal yaşama dönülmesini sağladı." ifadesinde bulundu.

Salgınla mücadelede tedbirlere riayet edilmesinin önemine vurgu yapan Taş, şunları kaydetti:

"Ayrıca eskisinden daha çok yarenlik etme vaktidir. Esnafımızın süratle ayağa kalkması, içinde bulundukları zorlukları aşması için bir yemeğimizi lokantada yemeli, kahvelerde, kıraathanelerde çay içmeli, kafecilerimizi de unutmamalıyız. İmkanlarımız ölçüsünde yerli esnafımızdan alışveriş yaparak yaralarımızı sarmalıyız. Salgın sebebiyle hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavi sürecinde olanlara acil şifalar ve tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dilerim."