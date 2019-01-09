Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi"
29 dakika önce
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde uygulanmaya başlanan "Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi" (AYDEP) kapsamında ilk elektronik sınavın gerçekleştirildiği bildirildi.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
'nde uygulanmaya başlanan "Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi" (AYDEP) kapsamında ilk elektronik sınavın gerçekleştirildiği bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi'ndeki elektronik final sınavı öncesi Rektör
Prof. Dr. Vatan Karakaya
, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay ve dekan yardımcıları, öğrencilerle bir araya geldi.
Karakaya, sınav ve AYDEP ile ilgili öğrencilerle sohbet etti. Proje kapsamında yapılan çalışmaları inceleyen Karakaya, Dekan Balay'dan elektronik sınav hakkında bilgi aldı.
Karakaya, AYDEP'in Türkiye
'de model olabilecek proje olduğunu vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:06 Kaynak: AA
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