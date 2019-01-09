Son Dakika Haberleri: Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi"

Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi"

29 dakika önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde uygulanmaya başlanan "Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi" (AYDEP) kapsamında ilk elektronik sınavın gerçekleştirildiği bildirildi.

Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde uygulanmaya başlanan "Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi" (AYDEP) kapsamında ilk elektronik sınavın gerçekleştirildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi'ndeki elektronik final sınavı öncesi Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay ve dekan yardımcıları, öğrencilerle bir araya geldi.

Karakaya, sınav ve AYDEP ile ilgili öğrencilerle sohbet etti. Proje kapsamında yapılan çalışmaları inceleyen Karakaya, Dekan Balay'dan elektronik sınav hakkında bilgi aldı.

Karakaya, AYDEP'in Türkiye'de model olabilecek proje olduğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:06 Kaynak: AA

Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi, Karakaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu Pazarın Zam Şampiyonu Yine Soğan Oldu

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Standını Ziyaret Etti Emine Erdoğan, Ücretli Poşet Uygulamasına Gösterilen Katılıma Teşekkür Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 17:35:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]