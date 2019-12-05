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AHİD'in Kadın Kolları Genel Kurulu yapıldı

6 saat önce

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Merkez Kadın Kolları Genel Kurulu yapıldı.

AHİD'in Kadın Kolları Genel Kurulu yapıldı, System.String[]

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Merkez Kadın Kolları Genel Kurulu yapıldı. Genel Merkezde yapılan kurulda Yasemin Öğüt Kadın Kolları Başkanı seçildi.


Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, "Güçlü Kadın, Güçlü Sivil Toplum diyerek çıktığımız yolda AHİD kadın teşkilatımızı seçmek için bugün bir araya geldik. İnanıyorum ki seçilen AHİD Kadınları özveriyle çalışarak, yaşadığımız ve hizmet ettiğimiz şehir olan Ankara'da örnek olacaklar ve adından söz ettirecekler. Her birine şimdiden başarılar diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
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