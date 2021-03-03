AHİD kadınları kadına yönelik şiddette tek ses oluyor - Son Dakika

AHİD kadınları kadına yönelik şiddette tek ses oluyor

03.03.2021 09:28
AHİD kadınları kadına yönelik şiddette tek ses oluyor, System.String[]

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Kadın Kolları üyeleri, son yıllarda artan kadına ve çocuklara yönelik şiddete karşı bir araya geldi.

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Kadın Kolları üyeleri, son yıllarda artan kadına ve çocuklara yönelik şiddete karşı bir araya geldi. Şiddet mağduru kadınların sesi olmak için eğitim ve ücretsiz hukuk desteği sağlanması amaçlanıyor.

AHİD Genel Merkezi'nde Genel Başkan Hilmi Yaman, AHİD Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan ve AHİD Kadınları Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Tülay Bekar konuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamaya Kadın Kolları Başkanı Yasemin Öğüt ve AHİD Kadın Kolları üyeleri de katıldı.

Ülkemizde her üç kadından birinin fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını söyleyen AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, "Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir. Günümüzde yalnızca kadın olmaları sebebiyle şiddete maruz kalan kadın sayısının arttığını görüyoruz. AHİD olarak kadınların insan haklarının ihlallerine yol açan her türlü davranış ve tutuma karşı mücadelemizi etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Destek isteyen herkese kucak açıyoruz" diyen AHİD Kadınlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sanem Sarıkan da, "AHİD Genel Merkez kadınları olarak mevcut bir projemiz vardı, pandemiyle birlikte şiddetin arttığını gözlemledik. Bilinçlenme ve eğitimi çok önemsiyoruz. Kırsalda şiddet boyutları çok farklı. Şehirde de, kırsalda da kadın her yerde şiddet görmeye devam ediyor. 3. sayfa haberleri devam ediyor. Artık kadınları bu sayfalarda değil, 1. sayfada ödül aldı, başardı gibi haberlerde görmek istiyoruz. Toplumun her kesiminin desteğine ihtiyacımız var. Çalışmalarımızı bu amaçla yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

31 senedir avukatlık yapan ve aynı zamanda AHİD Kadın Kolları Hukuk Komisyonu Başkanı olan Tülay Bekar, "Çalışmalarımızda öncelikle etrafımızda şiddete uğramış, istismara uğramış, bu konuda ihtiyacı olan kadınlara ve çocuklara dokunma, dokundurma amacıyla hareket ediyoruz. Öyle öyküler var ki sizlerin, herkesin gözünü yaşartacak kadar yüreğimizi yakan öyküler" dedi.

"Öncelikle toplumdaki kadına bakış açısını değerlendirmemiz gerekiyor" diyen Bekar, "Genel Başkanımız Hilmi Yaman yıllardır bizi destekliyor ve ondan aldığımız güçle devam ediyoruz. Birlikte olmazsak yürümenin hiçbir anlamı yok. Böyle birilerini gördüğünüz zaman lütfen elini tutun ve hukuk mücadelesinde sonuna kadar yanında olun. Hepimiz birlikte varız. Hiçbirimiz tek başımıza yaşayamayacağımıza göre birbirimizin elini tutmamız gerekir. Biz toplumda iletişim tekniklerini de kullanarak farkındalık oluşturmak istiyoruz. Mağdurla nasıl iletişim kurabiliriz, nasıl bilgilendirebiliriz, şiddete uğramış bir çocuğa anne baba nasıl davranmalı? Bunları eğitimlerimizde tekrarlıyoruz. Ulaştığımız kadın sayısını binlerle ifade edebilirim. Bu sayının azalmasını, en sonunda da bitmesini istiyoruz. Bize dernek numaralarımızdan ulaşabilirsiniz" diye konuştu. - ANKARA

AHİD kadınları kadına yönelik şiddette tek ses oluyor
AHİD kadınları kadına yönelik şiddette tek ses oluyor

Sanem Arıkan, Ankara, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AHİD kadınları kadına yönelik şiddette tek ses oluyor - Son Dakika


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