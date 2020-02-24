AHİKA'dan Kırıkkale'ye 8,9 milyon lira hibe desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel AHİKA'dan Kırıkkale'ye 8,9 milyon lira hibe desteği - Son Dakika

AHİKA'dan Kırıkkale'ye 8,9 milyon lira hibe desteği

17 dakika önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından 2019 yılı mali destek programları kapsamında Kırıkkale'den sunulan 15 projeye toplam 8,9 milyon lira hibe sağlanacağını bildirdi.

AHİKA'dan Kırıkkale'ye 8,9 milyon lira hibe desteği, System.String[]

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından 2019 yılı mali destek programları kapsamında Kırıkkale'den sunulan 15 projeye toplam 8,9 milyon lira hibe sağlanacağını bildirdi.

Vali Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, Ahiler Kalkınma Ajansı 2019 yılı mali destek programları kapsamında başarılı bulunan projelerin açıklandığını belirtti.

Yatırımcıların her zaman yanında olan devletin, yeni yatırım yapmak veya mevcut işini geliştirmek isteyen firmalara çeşitli şekillerde mali destek sağladığını aktaran Sezer, "Ahiler Kalkınma Ajansı da 2019 yılında ilan ettiği İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programı kapsamında, bölge illerinde faaliyet gösteren firmalar için toplam 21 milyon lira kaynak ayırmıştı. İlimizdeki firmalar tarafından bu programa sunulan 9 proje başarılı bulunmuş ve toplam 7,9 milyon lira hibe almaya hak kazanmıştır. Kırıkkale, hem başarılı proje sayısı açısından hem de alınan toplam hibe miktarı açısından bölge illeri arasında ilk sırada yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Sezer, firmaların bu destek ile daha modern makine ve ekipmana sahip olacaklarına işaret ederek, ürünlerinin miktar, çeşit ve kalitelerini artıracaklarını, eksik oldukları alanlarda danışmanlık alarak daha kurumsal bir yapıya kavuşacaklarını ve daha fazla kişiyi istihdam edeceklerini vurguladı.

Böylece verimliliklerini artıran firmaların rekabetçi bir şekilde üretim yaparak ihracatlarını da artıracağına ve hem ülke hem de il ekonomisine daha büyük katkı sağlayacaklarına dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:

"Kalkınma ajansı tarafından sağlanan bu desteğin ilimizden büyük ilgi görmesi, esasında firmalarımızın yatırım yapmaya istekli olduklarına işaret etmektedir. Diğer bir ifade ile yatırımcılar geleceğe güvenle bakmakta ve işlerini geliştirmek istemektedir. Bu da ülkemizde işlerin iyi gittiğinin ve gideceğinin önemli bir göstergesidir.

Yatırım kararlarının öne alınması ve yatırımların hızlandırılması açısından da kalkınma ajansı destekleri önemli. Bir projede, kalkınma ajansının sağladığı destek kadar firmalarda yatırım yapıyor. Dolayısıyla ajans tarafından firmalara verilecek 7,9 milyon lira tutarında hibe, bunun en az iki katı kadar ilimize yatırım yapılacağı anlamına gelmektedir."

Sezer, AHİKA tarafından yine 2019 yılında ilan edilen Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında ise Kırıkkale'den 6 projenin başarılı bulunduğunu ve toplam 960 bin lira kaynak tahsis edildiğini belirtti.

Her iki program göz önünde alındığında, AHİKA tarafından 2019 yılı mali destek programları kapsamında, Kırıkkale'den sunulan 15 projeye toplam 8,9 milyon lira hibe sağlanacağını aktaran Sezer, bölgeye tahsis desteklerin yüzde 36'sını almaya hak kazanan Kırıkkale'nin 5 il içinde ilk sırada yer aldığını sözlerine ekledi.

Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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