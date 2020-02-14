Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "KırKöy Kampüsü: Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi"ne Ahiler Kalkınma Ajansı'nın (AHİKA) destek verdiği bildirildi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, odanın da ortağı olduğu proje için AHİKA ile belediye arasında sözleşme imzalandı.

Proje kapsamında, dezavantajlı durumda olan kadın, yaşlı ve engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının ve uyumlarının arttırılması hedefleniyor.

AHİKA tarafından desteklenen proje çerçevesinde Kırşehir Belediyesi tarafından belirlenen alanda "Kırköy Kampüsü" adı ile sosyal yaşam ve üretim alanı oluşturulacak.