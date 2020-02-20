AHİKA Şubat ayı toplantısı Niğde'de yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AHİKA Şubat ayı toplantısı Niğde'de yapıldı - Son Dakika

AHİKA Şubat ayı toplantısı Niğde'de yapıldı

7 saat önce

Ahiler Kalkınma Ajansı Aylık Olağan Yönetim Kurulu toplantısı Niğde Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı.

AHİKA Şubat ayı toplantısı Niğde'de yapıldı, System.String[]

Ahiler Kalkınma Ajansı Aylık Olağan Yönetim Kurulu toplantısı Niğde Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı.


Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığındaki toplantı Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illeri Valilerinin yanı sıra belediye başkanları, il genel meclisi başkanları, ticaret ve sanayi odası başkanları ve Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol'un katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı, bir önceki Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararlarla ilgili çalışmaların değerlendirilmesi ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi sunulması ile başladı. Ardından Yönetim Kuruluna yıllık birim ve Ajans faaliyetleri ve 2019 yılı bütçe uygulama sonuçları sunuldu. Toplantı 2019 Yılı İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Verimlilik programı ile Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı hususunda Genel Sekreter görüşü ile başarılı bulunan projelerin Yönetim Kurulu onayına sunulması ile devam etti.


Gelecek 1 ay içerisinde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi sunulmasının ardından toplantı diğer konuların görüşülmesiyle sona erdi. - NEVŞEHİR

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çay üretimiyle özdeşleşen Rize, en çok çay ithal eden ilimiz oldu
Türkiye Kupası Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Son dakika: "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusuna Bakan Akar madde madde yanıt verdi Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok

Son Dakika Haberleri
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:15:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AHİKA Şubat ayı toplantısı Niğde'de yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]