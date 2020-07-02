AHİKA Temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı Nevşehir'de yapıldı - Son Dakika

Ahiler Kalkınma Ajansı aylık olağan yönetim kurulu toplantısı AHİKA'nın Nevşehir'de bulunan merkez binasında yapıldı.



Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığındaki toplantı Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde valilerinin yanı sıra Bölge illerinin Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol'un katılımıyla gerçekleştirildi.



Toplantı, geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi ve bu çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi sunumu ile başladı.



Ardından "Jeotermal Otomasyon - Kumanda Sistemi", "Manastır Vadisinin Turizme Kazandırılması", "Aksaray Üniversitesi Hayvan Hastanesi", "Güzelyurt Turizme Açılıyor" ve "Delice Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi ve Yöresel Ürünler Satış Merkezi" güdümlü proje önerileri görüşüldü.



Toplantı; "2020 Yılı Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı" ve "2020 Yılı Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı" konularının görüşülmesi ile devam etti.



Yönetim Kurulu Toplantısı, Personel istihdamı konusu ve gelecek 1 ay içerisinde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi sunulmasının ardından diğer konuların görüşülmesiyle sona erdi. - NEVŞEHİR