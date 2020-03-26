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Ahiköy hidroelektrik santrallerinin özelleştirmesinde teklif verme süresi uzatıldı
6 saat önce
Ahiköy 1 ve 2 hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesi ihalesine son teklif verme tarihi 1 Haziran'a uzatıldı.
Ahiköy 1 ve 2 hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesi ihalesine son teklif verme tarihi 1 Haziran'a uzatıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre son teklif verme tarihi 13 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar uzatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:48 Kaynak: AA
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