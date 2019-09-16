Ahiler, 800 yıllık geleneği canlı tutuyor

TESK Başkanı Bendevi Palandöken:

"TESK şiddete Ahiliğin hoşgörü modeli ile çözüm sunacak"

KIRŞEHİR - Kırşehir merkezli Türkiye genelinde başlayan Ahilik Haftası kutlama programı açılışı, binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşü ve Ahi Evran'ın türbesinde yapılan dua ile başladı.

Ahilik Haftası Kutlamaları kortej yürüyüşüne; TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Esnaf Sanatkar Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Milletvekilleri Metin İlhan, Mustafa Kendirli, Ankara AK Parti milletvekili Hacı Turan, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk ve Yönetimi, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve çok sayıda stk temsilcisi katıldı.

Kırşehir'de Askerlik Şubesi kavşağında başlayan yürüyüş, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi salonu önüne dek devam etti. Ahilik geleneklerini simgeleyen esnaf kuruluşları temsilcilerinin kıyafetlerinin yer aldığı kortej yürüyüşünde 800 yıl öncesi tarihi gelenek canlandırıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde fotoğraf sergisi açılışının ardından yapılan Ahilik Haftası açılış programı Esnaf Sanatkar Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan'ın yaptığı konuşmayla başladı.

Erkan, Ahiliğin Türk- Müslüman değerlerinin Anadolu'da mayalanmasıyla ortaya çıkan benzersiz bir medeniyetin özü olduğunu söyledi.

Erkan, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yaptığı konuşmasında, "Kendimizi tanımak, Dünya üzerindeki yerimizin, kimliğimizin mahiyetini doğru değerlendirmek için medeniyetimizin mimarisini doğru bir şekilde tanımamız gerekiyor"dedi.

Ahilik eli açıklık ve dürüstlüktür

Ahiliğin kelime anlamı olarak eli açıklık ve dürüstlük manalarına geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Anadolu'nun o zamanki koşullarında toplumsal düzenin bozulmasına karşı çıkan Ahi Evran'ı Veli, çıktığı ilkelerle büyük bir dayanışma ruhu ile toplumsal birliktelik ve adaletin gelişmesi ve kalıcı kılınması için büyük bir mücadele vermiştir.

Özüne insanlığı, iyiye ve güzele ulaşmasını temel alan Ahilik; haram yeme, doğru ve dürüst ol dayanıklı ol kimseyi kandırma yanlış ölçme eksik tartma dünya malına tamah etme kuvvetli ve üstün durumdayken affetmesini hiddetli iken de yumuşak davranmasını bil gibi öğütler insanlığa yön gösterici durumdadır"diye konuştu.

Kadına yönelik şiddet ve öfke kontrolü çalışmalarında TESK, Ahilik modelini kullanıyor

Şiddet ve öfke kontrolü çalışmalarında TESK'in Ahiliğin hoşgörü modelini kullandığını ve Türkiye'de örnek gösterilmesi gerektiğini anlatan Bendevi Palandöken, "Kasım ayına kadar öfke kontrolü ve kadına yönelik şiddet çalışmamızın temelinde Ahiliğin hoşgörü modeli önemli bir dayanak olacak. 81 ilde Ahiliğin de ana temeli bunu oluşturmak olacak. Ahi demek; 2 kavga edeni alıp barıştıran ve sevgiye davet eden demek. Yeni hedeflere birlikte yürüyebilenler, Ahilik lafta söylenen süslü sözlerde değil, özünde Ahiliğin temel ilkesi kin ve nefreti bir kenara bırakarak şiddetten uzaklaşan toplumsal barışın sağlandığı günlerdir"ifadelerini kullandı.

Programda Kırşehir Milletvekilleri Metin İlhan ve Mustafa Kendirli, Ahiliğin tarihsel süreçlerini anlatırken Vali İbrahim Akın'da Ahiliğin özüne insanı aldığını ve teşkilatlanmanın eşinin olmadığını anlattı.

Açılış programı, hatıra fotoğrafının çekilmesi ardından son buldu.