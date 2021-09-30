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"Ahiler diyarı" Kırşehir'de bilim ve teknoloji şenliği düzenlendi - Son Dakika

"Ahiler diyarı" Kırşehir'de bilim ve teknoloji şenliği düzenlendi

30.09.2021 12:18

Kırşehir'de, TÜBİTAK-4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor Projesi" doğrultusunda şenlik yapıldı.

Kırşehir'de, TÜBİTAK-4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor Projesi" doğrultusunda şenlik yapıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde üç gün sürecek bilim şenliği düzenlendi.

Şenliğin açılışında bir konuşma yapan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, toplumun her kesiminde bilimin, teknoloji, spor ve sanat etkinlikleriyle sevdirilmesi amacıyla TÜBİTAK'ın da desteğiyle ilk defa geniş kapsamlı şenlik hazırlandığını ifade etti.

Başta üniversite öğrencileri olmak üzere farklı yaş ve eğitim düzeyindeki öğrencilere ve öğretmenlere etkinlikler ile atölyeler yoluyla eğlenceli şekilde aktarılacağını belirten Akın, "İnanıyorum ki bu tür etkinlikler, genç nesillerin bilimsel düşünme ve uygulamaya koyma yeteneğini canlı tutacak, bilim ve teknolojiye ilgi duyan gençleri ülkemize katma değer sağlayacak çalışmalar yapmaları konusunda cesaretlendirecek ve toplumda bilim kültürünün yaygınlaşmasını sağlayacaktır." dedi.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor Projesi'nin Kırşehir'de bilim ile teknolojinin bütün katmanlara yayılabilmesi ve o kültürün insanlara kazandırılabilmesi için düzenlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"49 etkinlik ve Anadolu'dan öğretmenlerin katılımıyla 3 gün boyunca bilim konuşuyor olacağız. İnşallah bu ilimiz için bir başlangıç olur ve bilim şenliğini Kırşehir'de başlatmış oluruz. Ahiler diyarından, Ahi Evran Veli'nin öğretisi altında bunu sürdürüyor oluruz. Yenilik yapmak ve bu yenilikleri halkla buluşturmak üniversitelerin görevidir."

Bilim ve teknoloji projelerinin de sergilendiği üç gün sürecek şenlikte bilim, teknoloji, sanat ve spor dallarında farklı programlar yapılacak, son gün ise Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde halka yönelik geniş katılımlı etkinlik gerçekleştirilecek.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Valiliği, Transfer, Kırşehir, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji 'Ahiler diyarı' Kırşehir'de bilim ve teknoloji şenliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Ahiler diyarı" Kırşehir'de bilim ve teknoloji şenliği düzenlendi - Son Dakika
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