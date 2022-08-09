Kırşehir'deki eğitimin 22-24 Ağustos'ta Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, son başvuru tarihi 15 Ağustos olan eğitimin yüz yüze teorik ve uygulamalı yapılacağı aktarıldı.

AHİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kalkınma Ajansları 2022-2023 Genç İstihdamı Teması" kapsamında Aksaray , Kırıkkale , Kırşehir, Nevşehir ve Niğde 'de 19 Ağustos-2 Eylül 2022 tarihleri arasında profesyonel fotoğrafçılık eğitimi düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: AA

Kırşehir, Aksaray, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AHİKA Kırşehir'de profesyonel fotoğrafçılık eğitimi verecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.