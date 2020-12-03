Ahilerin ticaretinin merkezinde ekonomik tedbirlere destek - Son Dakika

Ahilerin ticaretinin merkezinde ekonomik tedbirlere destek

03.12.2020 10:43
Ahilerin ticaretinin merkezinde ekonomik tedbirlere destek, System.String[]

Ahi Evran'ı Veli'nin, Kırşehir'de esnaf teşkilatlanmasına Uzun Çarşıda başlaması ve o dönemlerde ticaretin kalbi olan bölgede bulunan esnaf, hükümet tarafından alınan ekonomik pakete destek sunuyor.

Ahi Evran'ı Veli'nin, Kırşehir'de esnaf teşkilatlanmasına Uzun Çarşıda başlaması ve o dönemlerde ticaretin kalbi olan bölgede bulunan esnaf, hükümet tarafından alınan ekonomik pakete destek sunuyor.

Kırşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında restore edilen çarşıda bulunan esnaflar pandemi koşullarının zorluklarının yanı sıra açıklanan ekonomik pakete de destek verilmesi gerektiğini söylüyor. Arkeologlar, Ahi Evran-I Veli'nin Uzun Çarşı olarak bilinen alanda ilk teşkilatlanmasını başlattığını ve bölgenin geçmiş dönemlerde bir ticaret merkezi gibi kullanıldığını belirtiyor.

Bölgede bulunan esnaftan bazıları pandemi koşullarıyla birlikte dükkanlarını kapalı tutsalar da esnafların geneli zorlu süreçlerde devletin yanında yer alınması gerektiğini anlatıyor.

Tarım İşletmeciliği yapmakta olan Emre Altuner, "Piyasa olduğundan kötü durumda bu durumu biz esnaf olarak virüse bağlıyoruz. İster istemez bazı sıkıntılar yaşanıyor. Devletimizin yanında yer alarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Sektörde fiyatlarda oynama olmadığını ama bazı ekonomi haberleri ile manipülasyon yapıldığını belirten Tamer Gümüş, "Biz üzerimize düşen mükellef görevleri yapmaya çalışıyoruz. Sağlık ve hijyen kuralları ile devletimizin verdiği kurallarla devletin yanında durmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Fiyat güncellemeleri ile manipülasyon yapıldığını ve vatandaşın da harcamadan çekindiğini söyleyen Gümüş, "Geçen seneye oranla çok fazla bir zam belirtisi yok. Yalnız, vatandaşta almaya korkak bir tavır var. Dış etkenlerden dolayı manipüle edilmiş bir savaş durumu da olabilir. Alım gücünün düşmediğini ama ekonomik manipüleden dolayı alım gücünün düştüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hayatını el emeği ürünlerin bakım tamir ve onarımları ile sürdüren Murat İşeri, esnafın zor durumda olduğunu fiyatların müşteriye yansıtılmadığını ama toptancıların esnafa fazlası ile fiyat farkını yansıttıklarını belirterek bu süreçte ne olursa olsun devletin yanında olacaklarını belirtti.

Ahiliğin ekonomi modelinin mutlaka devlet politikası olarak uygulanmasının önemine dikkat çeken Ünsal Gümüş adlı esnaf ise açıklamasında; "Ahiler şehri ticaretin kalbinde Ahi Evran yıllar önce ticareti ve ekonomiyi dünyaya öğretti. Pandemi mücadelesinde devleti destekliyor ama 3 K'yı da unutmuyoruz" şeklinde konuştu.

Kırşehir Belediyesi, Uzun Çarşı Sokak ve Cephe Düzenlemesi çalışmalarıyla birlikte tarihi çarşıda 107 adet yapının cephe düzenlemesi yapmış yapılan çalışmalarla çarşının tarihi özelliğinin de korunmasına önem göstermişti. - KIRŞEHİR

Ahilerin ticaretinin merkezinde ekonomik tedbirlere destek
Ahilerin ticaretinin merkezinde ekonomik tedbirlere destek
Ahilerin ticaretinin merkezinde ekonomik tedbirlere destek

Kırşehir, Hükümet, Gümüş, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ahilerin ticaretinin merkezinde ekonomik tedbirlere destek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Yükselişe geçen altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Uğur böceği istilasına uğrayan Rize'de vatandaş isyan etti: Arı kovanlarımıza zarar veriyor Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi
LeBron James, Lakers ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı LeBron James, Lakers ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı         
10:28
Aralıkta kiralara en fazla yüzde 12,04 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Aralıkta kiralara en fazla yüzde 12,04 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı         
10:22
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Kağıthane'de akıl almaz kaza! Araç bina ile istinat duvarının arasındaki 10 metrelik boşluğa düştü Kağıthane'de akıl almaz kaza! Araç bina ile istinat duvarının arasındaki 10 metrelik boşluğa düştü         
09:56
Adliyelere girişte HES kodu şartı getirildi Adliyelere girişte HES kodu şartı getirildi         
09:33
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı         
07:24
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi         
19:05
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 10:55:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahilerin ticaretinin merkezinde ekonomik tedbirlere destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei