Ahiliğin başkenti Ahilik Haftası kutlamalarına hazır

Ahiliğin başkenti Kırşehir'de gerçekleştirilecek 32. Ahilik Haftası Kutlamalarının resmi program hazırlıkları tamamlandı.

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) iş birliğinde hazırlanan kutlamaların resmi programı, 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlikler 16 Eylül'de Cacabey Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve Ahi Evran-ı Veli'nin Ahi Evran Camisi içindeki türbesinin ziyaret edilmesiyle başlayacak. Aynı gün, kortej yürüyüşünün ardından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde kutlamaların resmi açılış programı düzenlenecek.

Altı gün sürecek etkinlikler kapsamında Ahiler Çarşısı'nda Kırşehir Alışveriş Festivali, fotoğraf sergisi, kitap fuarı açılışları, yöresel yemek yarışması yapılacak, konser verilecek. Etkinliklerin her günü Anıt Meydanı'nda ziyaretçilere geleneksel Ahi pilavı, helvası ve şerbeti ikram edilecek.

Kutlamaların farklı günlerinde Abdallar Topluluğu konseri ve Türk Dünyası Halk Dansları gösterisi gerçekleştirilecek.

21 Eylül Cumartesi günü Cacabey Meydanı'nda kutlama programının resmi kapanış töreni düzenlenecek. Aynı gün şed kuşanma töreninin ardından yılın Ahisi, çırağı ve kalfasına ödül verilecek. Programda, Ahilik Hizmet Ödülü ve Ahilik Onur Ödülü de takdim edilecek.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yazılı açıklamasında, yurt içi ve yurt dışından Ahiliğe gönül veren herkesi 32. Ahilik Haftası Kutlamalarına davet etti.

Kutlamaların Kırşehir merkez olmak üzere Türkiye genelinde gerçekleştirileceğini vurgulayan Akın, ana kutlama merkezinin Ahiliğin başkenti Kırşehir olduğunu söyledi.

Kırşehir'deki etkinliklerin, Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulunca hazırlandığını anımsatan Akın, şunları kaydetti:

"Anadolu insanının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yer tutan Ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu kültürü tanıtmak için ev sahibi olmanın bilinci ile etkinliklere katılarak misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın gayreti içinde olacağız. Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde Valiliğimiz, Belediye Başkanlığımız, Kırşehir Ahi Evran Üniversitemiz, TOBB, TESK, TESKOMB ve esnaf teşkilatlarımızın yanı sıra ilimizdeki tüm kurumların katılımı ile düzenlenen etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleşmesi için gayret göstereceğiz. Ahilik geleneğimize sahip çıkmak ve Kırşehirimizin adını duyurmak için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Ahilik kültürüne yakışır bir şekilde hazırlanan Ahilik Haftası kutlamalarımıza tüm halkımızı davet ediyorum."