Ahiliğin Merkezi Kırşehir'de, esnaf dayanışması - Son Dakika

Ahiliğin Merkezi Kırşehir'de, esnaf dayanışması

Şehir farklı illerden gelen esnafların katılımlarıyla panayır alanına döndü

KIRŞEHİR - Kırşehir merkezli düzenlenen 34. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında farklı şehirlerden gelen esnafların katılımlarıyla şehir panayır alanına döndü.

Cacabey Meydanında kurulan esnaf stantları ile farklı illerden gelen esnaflar Ahi dayanışması gösterirken Ticaret Bakanlığı koordinesinde şehir ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe sahne oluyor.

13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanan hafta etkinlikleri Kırşehir, Ahi Evran'ın tanınması kadar kültürel faaliyetler, yarışmalar ve bilimsel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor .

Ahiliğin Türklerin Anadolu'yu vatanlaştırmasında, yerleşik hayata ve aşiret hayatından millet hayatına geçmelerinde; şehir hayatına intibaklarında, iş ve AŞ sahibi, üretici, eğitimli insan olmalarında, meslek edinmelerinde, islami bir hayat nizamı oluşturmalarında; edebi, mimari, zirai, iktisadi, sosyal güvenlik ve eğitim sistemlerini meydana getirmelerinde etkisi olduğu biliniyor.

Kırşehir'e Gazi Antep'ten gelen bakırcı ustası Eyüp Yol'da Ahiler şehri Kırşehir'de sanatını icra etmenin kendini mutlu kıldığını ifade ediyor. Yol, "Bakır sanatının özel şehri Gazi Antep'ten el sanatları şehri Kırşehir'e gelerek sanatımızı halka gösteriyoruz. Ahilik Haftasında bu atmosferi hissetmek bani mutlu kılıyor" dedi.

Halı Dokuma sanatı ile ilgilenen ve Kayseri'nin Bünyan ilçesinden Kırşehir'e gelen Ziya Ünal ise yılda bir kez Kırşehir'e etkinlikler kapsamında geldiğini ve el emeği ürünlerini pazarladığını söyledi.

Kırşehir'de emekli olduktan sonra ahşap işçiliğine merak salan ve maddi karşılık beklemeden ahşap sanatı ile hediyelik eşya satan Mahmut Ünlü ise düşüncelerini şöyle anlattı;

"Emekli olduktan sonra boş zamanlarımı değerlendirmek ve topluma örnek olmak için ahşap sanatı ile ilgileniyorum. Çevreye katkıda bulunma amacını güderek çalışmalarımı yürütüyorum. Hafta etkinliklerini her yıl takip ediyorum. Ancak Ahiliğin bulunduğu yerde Ahi Evran'ın hayata sunduğu felsefe ise dört dörtlük değil"ifadelerini kullandı.

Ahilik, kelime anlamı olarak Arapça "kardeşim" veya Türkçe "akı" (Divan'ül Lügat'it Türk'te) "cömert", "eli açık" anlamında kullanılıyor.