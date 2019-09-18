Son Dakika Haberleri: Ahiliğin önemine tiyatro ile dikkat çektiler
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Ahiliğin önemine tiyatro ile dikkat çektiler

1 saat önce

Ahiliğin önemine tiyatro ile dikkat çektilerAMASYA - Ahiliğin önemine Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda canlandırılan tiyatro ile dikkat çekildi.

Ahiliğin önemine tiyatro ile dikkat çektiler

AMASYA - Ahiliğin önemine Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda canlandırılan tiyatro ile dikkat çekildi.

32. Ahilik Haftası saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Köse yaptığı açıklamada, "Ülkemiz genelinde 16-22 Eylül tarihleri arasında 32.si kutlanmakta olan Ahilik kültürünün tanıtılması ve esnaf ve sanatkarımızın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan Ahilik Haftası kutlama programı çerçevesinde geleneksel ahilik pilavı programımıza hoş geldiniz, hepinizi esnaf ve sanatkar teşkilatı adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptığı konuşmada 32. Ahilik Haftası'nı kutladı.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol ise, "Ahilik teşkilatı dünyanın bir çok yerinde benzerleri olmakla birlikte aslında bizim milletimizin dünyanın ekonomik ve siyasi hayatına hediye ettiği çok önemli müesseselerden bir tanesidir" diye konuştu.

Daha sonra yılın Ahilerine plaket ve Bakan Ruhsar Pekcan'ın mektubu verildi. İrisi Sanat Tiyatrosu oyuncuları Ahilikte çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçişi canlandırdıkları tiyatro ile anlatarak Ahiliğin ne kadar önemli olduğunu anlattılar. Dualarla kuşağı bağlanan kalfa, usta oldu.

İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu'nun yaptığı duanın ardından vatandaşlara Ahilik aşı dağıtıldı.

Ahiliğin önemine tiyatro ile dikkat çektiler

Amasya, Selim, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:04 Kaynak: İHA
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