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Ahilik beratını Oltu Belediyesi'nde verdi

15 dakika önce

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçıyı makamda ziyaret etti.

Ahilik beratını Oltu Belediyesi'nde verdi, System.String[]

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçıyı makamda ziyaret etti.


Oltu Belediye Başkanı makamında bu sene Erzurum'un Ahi seçilen Oltulu Esnaf Fevzi Polat'a Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın imzalı beratını verdi.


Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, "Hacı Fevzi Polat 2019 yılında bizim Erzurum Ahisi seçilmiştir. Fevzi Polat yaklaşık kırk yıldır Oltu'da esnafımız dolayısıyla yasa gereği Ticaret Bakanlığımızın önderliğinde her yıl illerde Ahi seçiliyor. Bu yılda Erzurum'da Fevzi Polat ağabeyimiz seçilmiştir. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Fevzi Polat'a imzalı bir Berat'ını göndermiş bizde getirdik. Oltu Belediye Başkanımız Necmettin Taşçı, makamında Oltu ve Şenkaya başkanlarımızla birlikte yılın Ahisi plaketini kendisine taktim ediyorum" dedi.


Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, "İlçemizde esnaf olarak faaliyet gösteren Fevzi Polat ağabeyimizin böyle güzel bir beratı almasından son derece mutlu oldum kendisini tebrik ediyorum" dedi.


Erzurum Ahisi seçilen Fevzi Polat, "Bu berata bizi layık gören Ticaret Bakanımıza ve Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat'a çok teşekkür ederim. Allah razı olsun herkesten" dedi.


Daha sonra Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat ve Oltu Şoförler odası Başkanı Semih Türkan, Şenkaya Esnaf Odası Fahrettin Harbi ile birlikte Fevzi Polat'ı iş yerinde ziyaret ettiler.


Fevzi Polat Rasim Fırat'a Bir plaket verdi ardından günün anısına hatıra resim çekildiler. - ERZURUM

Erzurum, Fırat, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:56 Kaynak: İHA
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