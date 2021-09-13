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"Ahilik; Dürüstlüğün, Sevginin ve Dayanışmanın Sanatla Birleşmesidir" - Son Dakika

"Ahilik; Dürüstlüğün, Sevginin ve Dayanışmanın Sanatla Birleşmesidir"

13.09.2021 17:10

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Milletimizin köklü geleneklerinden biri olarak yüzyıllar boyunca varlığını koruyan Ahilik; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir." dedi.

Ahilik Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Milletimizin yüzyıllardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en somut örneklerinden birisi de Ahilik Teşkilatı'dır.

Geçmişten günümüze kadar uzanan en doğru yol haritası ve kültürel kodlarımızı taşıyan kıymetli bir miras olan Ahilik, ticari ve sosyal hayatta güzel ahlak, doğruluk, alçak gönüllülük, kardeşlik, yardımseverlik, herkesin kendi sanatında yükselmesi ve gelişmesi gibi değerleri esas alan köklü bir müessesedir.

Dürüstlüğü, doğruluğu ve olgun kişiliği merkeze alan Ahilik, günümüzün esnaf ve sanatkârları için ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Ticaret ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında esnaf ve sanatkârımıza olduğu kadar sosyal ve kültürel alanda da vatandaşlarımıza yol gösterici olan Ahilik kültürüne sahip çıkarak, bu kültürü gelecek nesillere aktarmalıyız.

Sosyal huzurun sağlanması için uzlaşmacı, sosyal ve ekonomik ilişkilerin kurulmasını amaçlayan Ahilik teşkilatları bu özelliği ile insanlığa ışık tutarken, aynı zamanda Anadolu'da dirlik ve düzenliğin sağlanmasında, birlik ve berberliğin tesisinde de etkin rol üstlenmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran-Veli'yi rahmet ve minnetle anıyor, tüm esnaflarımızın Ahilik Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Ahilik Haftası, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Ahilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Ahilik; Dürüstlüğün, Sevginin ve Dayanışmanın Sanatla Birleşmesidir' - Son Dakika


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