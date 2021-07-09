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Ahilik geleneği, esnafa yönelik başlatılan eğitim programıyla Türkiye'ye yayılacak - Son Dakika

Ahilik geleneği, esnafa yönelik başlatılan eğitim programıyla Türkiye'ye yayılacak

09.07.2021 11:32

Türk-İslam medeniyetinin önemli kuruluşlarından Ahilik geleneği, esnafa verilen eğitimlerle Kırşehir'den tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak.

Türk-İslam medeniyetinin önemli kuruluşlarından Ahilik geleneği, esnafa verilen eğitimlerle Kırşehir'den tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin hazırladığı, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (KESOB) destek verdiği "Ahi Esnafını Ahilik İlkeleri Doğrultusunda Eğitme Projesi", Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi ile Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezinde hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında, KESOB üyesi odalardan gönüllü 40 esnafa, Ahilik konusunda uzman akademisyenler tarafından bu engin ve evrensel öğretinin doğuşu, eski Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasına etkisi, prensipleri ile ilgili bilgiler veriliyor.

Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, AA muhabirine, Ahiliğin sadece esnaf teşkilatı değil aynı zamanda bir insan yetiştirme modeli olduğunu söyledi.

Ecdadın Anadolu'dan dünyaya yaydığı Ahilik prensiplerinin zaman, şartlar ve ihtiyaçlara göre yeniden yorumlanarak yaşanması ve yaygınlaştırılması için Ahiliğin başkenti Kırşehir'den haziranda projeyi başlattıklarını ifade eden Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 40 esnafa 8 hafta sürecek ders programı uygulandığını dile getirdi.

Kovid-19 salgınının iyice azalmasıyla sonbahar döneminde ders verilen esnaf sayısını artırmayı planladıklarını anlatan Öztürk, esnafın, dinler tarihi, iktisat, tasavvuf, felsefe alanında uzmanlardan ders alacağını belirtti.

Eğitimin sonunda esnafa Ahi belgesi verileceğini bildiren Öztürk, "Belgeleri iş yerlerine asmalarının esnafa bir güven sağlayacağına ve Ahiliğin gereklerini diğer esnaftan daha iyi yerine getireceklerine inanıyorum." dedi.

"Ecdadımız Ahiliği 800 yıl önce Anadolu'da başlatmış"

Öztürk, projenin diğer illere yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ahilik Kırşehir'den ibaret değil. Bu projeyi diğer illere yaymaya çalışıyoruz. Şu anda bir iki ilden teklif var. İlk olarak eylülde Ardahan Üniversitesi iş birliğinde Ardahan esnafına eğitim verilmesi planlanıyor. Burada ders veren bir doçent ve 3 profesör oraya gidecek. Pojenin yaygınlaştırılmasını Ardahan'dan başlatacağız. Daha sonra Van var. Şanlıurfa gibi tarihi şehirlerde bunu yaymayı düşünüyoruz."

Ahi zaviyelerinde bu tür derslerin 800 yıl öncesinde verildiğini hatırlatan Öztürk, "Akşamları Ahi zaviyelerine gençler geliyormuş. Ahi babanın gözetiminde bu alanda sivrilmiş müderrisler, kadılar, diğer bilim alanlarında sivrilenler, akşamları hem meslek anlamında hem de davranış ve ahlaki değerler olarak esnafa faydalı bilgiler veriyormuş. Ecdadımız Ahiliği 800 yıl önce Anadolu'da başlatmış, biz niye bugün yapmayalım? Günün şartları ve ihtiyaçlarını dikkate alarak bunu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Üyeleriyle eğitime katılan Bakkallar Odası Başkanı Murat Zobu da bir süredir devam eden eğitimlerin faydalı olduğunu söyledi. Zobu, daha önce yüzeysel şekilde bildiklerini daha detaylı öğrenme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Terziler Odası Başkanı Oğuz Cihan da "Ahi Evran Veli'nin yaşadığı bu coğrafyada verilen eğitimlerle güzel bilgiler aldık. Özellikle esnaf teşkilatı adına dürüstlük, ahlak, doğru çalışma, bizden hizmet alan insanlara neler verilmesi gerektiği noktasında bilgilendik." ifadelerini kullandı.

Ahilik geleneği, esnafa yönelik başlatılan eğitim programıyla Türkiye'ye yayılacak
Ahilik geleneği, esnafa yönelik başlatılan eğitim programıyla Türkiye'ye yayılacak
Ahilik geleneği, esnafa yönelik başlatılan eğitim programıyla Türkiye'ye yayılacak
Ahilik geleneği, esnafa yönelik başlatılan eğitim programıyla Türkiye'ye yayılacak

Kırşehir, Türkiye, Ahilik, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahilik geleneği, esnafa yönelik başlatılan eğitim programıyla Türkiye'ye yayılacak - Son Dakika


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