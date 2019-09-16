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Ahilik Haftası

37 dakika önce

Kırklareli'nde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

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Kırklareli'nde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman, Ticaret ve Sanayi Odası Odası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Şeker, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahilik Haftası kutlamalarının başladığını söyledi.

Ahilik teşkilatı dünyanın ilk sivil toplum kuruluşlarından sayıldığını belirten Şeker, sivil toplum kuruluşlarının temelini ahilik teşkilatının oluşturduğunu ifade etti.

Şeker, ahiliğin yaklaşık bin yıllık bir gelenek olduğunu kaydetti.

Ahilik Haftası, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:52 Kaynak: AA
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