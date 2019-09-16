Tekirdağ'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.
Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Törene, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kurum müdürleri ve esnaflar katıldı.