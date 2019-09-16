Son Dakika Haberleri: Ahilik Haftası
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Ahilik Haftası

1 saat önce

Tekirdağ'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

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Tekirdağ'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.


Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.


Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kurum müdürleri ve esnaflar katıldı.

Ahilik Haftası, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:54 Kaynak: AA
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