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Ahilik Haftası

1 saat önce

Giresun'da, "Ahilik Haftası" etkinlikleri törenle başladı.

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Giresun'da, "Ahilik Haftası" etkinlikleri törenle başladı.

Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, ahilik kültür ve felsefesinin, toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas aldığını söyledi.

Kara, ahilik kültürünün topluma mal edilmesinde emeği geçenlere, bilgi ve deneyimleri ile topluma hizmet edenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Mesleki dayanışma üzerine kurulu, güzel ahlaka dayalı, üretimi standarda bağlayan ve ihtiyaca göre sınırlayan, sanatı geliştirmeyi ve dünyaya bırakmayı hedefleyen, nefs terbiyesini benimseyen, sevgi, saygı ve yardımlaşmayı öne çıkaran, insanı merkeze alan, devleti koruyup kollayan, ahilik kültürünün, taşıdığı evrensel değerler, bugün tüm insanlığın ortak arayışını oluşturmaktadır."

Törende yılın ahisi, kalfası ve çırağına ödüller verildi.

Ahilik Haftası kapsamında Bulancak ve Piraziz ilçelerinde ahi şeyhlerinin türbeleri ziyaret edilerek, Yağlıdere ilçesinde Hacı Abdullah Halife'yi anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Atatürk Meydanı, Ahilik Haftası, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:12 Kaynak: AA
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