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Ahilik Haftası

2 saat önce

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, 32. Ahilik Kültürü Haftası'nın 17-18 Eylül tarihleri arasında kutlanacağını belirtti.

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Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, 32. Ahilik Kültürü Haftası'nın 17-18 Eylül tarihleri arasında kutlanacağını belirtti.

Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, Ahiliğin esnaf teşkilatı açısından önemli olduğunu vurgulayarak, birlik ve beraberlik içerisinde Ahilik Haftası'nı kutlayacak olmanın onuru ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Ahiliğin kelime olarak kardeş, eli açık, konuksever ve yiğit anlamına geldiğini aktaran Köksal, "Ahilik dürüstlük, sevgi, dostluk, yardımlaşma, hoşgörü, bilgi ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Ahilik, sosyal hayat kadar ekonomik hayatı da yönlendiren, günümüzde halen geçerliliğini koruyan, bu günün şartlarında bile birçok ülkede sağlanamamış adaletli, verimli ve son derece güzel sistemi Türk toplumuna kazandırmış bir kültürdür." açıklamasında bulundu.

Kentte Ahilik Haftası'nı coşkulu bir şekilde kutlayacaklarını vurgulayan Köksal, esnaflardan iş yerlerini Türk bayrakları ile süslemelerini istedi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:24 Kaynak: AA
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