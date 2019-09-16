Son Dakika Haberleri: Ahilik Haftası
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Ahilik Haftası

1 saat önce

Edirne'de Ahilik Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

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Edirne'de Ahilik Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz anıta çelenk sundu.

Cingöz, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarların dürüst, paylaşımcı ve örnek bir insan olması gerektiğini belirtti.

Haftanın tüm esnaf ve sanatkarlara hayırlı olmasını dileyen Cingöz, hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini aktardı.

Yılın ahisi seçilen kaporta ve boya ustası 79 yaşındaki İsmail Bodur ise kendisini ahilik unvanına layık gören herkese teşekkür ederek Ahilik Haftası'nın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Esnaflardan Vali Canalp'e ziyaret

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt başkanlığındaki esnaf heyeti Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret ederek Ahilik Haftası etkinliklerine davet etti.

Vali Ekrem Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnaf ve sanatkarların başta olmak üzere tüm vatandaşların Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı'nı kutladı.

Ziyarette, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, oda başkanları, meslek odaları temsilcileri ve esnaflar yer aldı.

Ahilik Haftası, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:22 Kaynak: AA
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