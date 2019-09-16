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Ahilik Haftası

1 saat önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ahilik Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ahilik Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Sayan, mesajında, ahiliğin kardeşlik, hoşgörü, birlik ve beraberliğin sembolü niteliğinde olduğunu ifade etti.

Bu gelenekte esnaf ve sanatkarların, "Elini, kapını ve sofranı açık tut." öğretisini yaşam felsefesi kabul ettiğini belirten Sayan, şunları kaydetti:

"Ahilik kavramı sayesinde dürüst ticaret ve iş ahlakının kaideleri asırlardan bugüne kadar sürüyor. Alın terinin kıymetini öğütleyen Ahi Evran-ı Veli, esnaf ve sanatkarlarımızın kılavuzu oldu. Bizlere güzel ahlakı, yoksula sahip çıkmayı, herkesin kendi sanatıyla yükselmesini, başkasının hakkına saygı göstermeyi aşıladı. Ahilik maneviyatı, esnaf ve sanatkarlarımızı 13. yüzyıldan itibaren doğruluk, dürüstlük, saygı ve sevgiyle harmanlayarak yeni nesillerin yoluna da ışık tuttu. Bu anlamlı haftada Ahi Evran-ı Veli'yi rahmetle anıyor, esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum."

Ahilik Haftası, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:02 Kaynak: AA
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