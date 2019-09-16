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Ahilik Haftası

39 dakika önce

Amasya Valisi Osman Varol, Ahilik Haftası dolayısıyla yapılacak kutlamalar öncesi kutlama komitesiyle bir araya geldi.

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Amasya Valisi Osman Varol, Ahilik Haftası dolayısıyla yapılacak kutlamalar öncesi kutlama komitesiyle bir araya geldi.

Valilikte yapılan toplantıda konuşan Varol, ahiliğin yaşatılmasının çok önemli olduğunu, o ruhu kuşaktan kuşağa aktarmak gerektiğini söyledi.

Ahiliğin Türk milletinin asırlar boyunca Anadolu'daki varlığı içerisinde yer alan köklü geleneklerinden biri olduğunu ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Ahilik, modern dünyadaki ticaret, üretim ve iş ahlakı konusunda ahilikteki prensiplerin birçoğu yasal düzenlemeler yoluyla, hem üretiminin standartlaştırılması, hem tüketicinin hakkının, hukukunun korunması anlamında modern prensiplere dönerek dünyanın birçok yerinde uygulanmaktadır."

Varol, kutlama komitesinden bilgi alarak, Ahilik Haftasının hayırlı olmasını diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:30 Kaynak: AA
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