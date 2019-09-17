Kırıkkale'de, Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli ve beraberindeki heyet, Kırıkkale Belediyesinden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önüne kadar yürüdü.

Vali Sezer, burada düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 21. yüzyıla gelindiğini ama halen yitiğini arar gibi geçmişe özlemin dile getirildiğini söyledi.

Halen daha bizden yaklaşık bin yıl önce bu toprakları vatan yapan insanların koymuş olduğu kaidelere, intizama olan özlemin dile getirildiğini aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Ahilik Haftası'nın bu yıl 32'ncisini düzenliyoruz, seneye 33'üncüsü olacak ama yine burada toplanacağız ve toplandıktan sonra tekrar kendi hayatımıza döneceğiz, bu ilkelerden bihaber şekilde hayatımızı devam ettireceğiz. Söz açılınca hep vatan ve millet sevgisinden, doğruluktan, dürüstlükten bahsederiz ama bu doğruluğun, dürüstlüğün hayatımızda ne kadar uygulamaya geçirdiğini kimse sorgulamaz. Her şeyimiz 'sözden' ve 'mış' gibiden ibaret olmuş. Aradan bin yıl geçmiş biz halen geçmişe özlem duyuyoruz. Bizim asıl görevimiz, bize bırakılan bu emaneti bir adım daha öteye götürmek değil mi? Esnaf, idareci ve hangi konumda olursak olalım hem 'emanete sahip çıkacağız' diyoruz hem geçmişe özlem duyuyoruz. Geçmişteki konulardan bahsedip, sözel olarak dile getiriyoruz ama hiçbir şekilde bunu uygulamıyoruz. Biz aslında geldiğimiz yüzyılda şunu da yaptık. Her şeyin çakmasını oluşturduk. Dolayısıyla toplumsal ve ekonomik krizlerin, eğitimde yaşadığımız sıkıntıların hepsinin başlangıcı ve müsebbibi bu aslında."

Belediye Başkanı Saygılı ise ahiliğin esnaf locası ve birlikteliğinden öte, tam bir Türk-İslam sentezi olduğuna dikkati çekti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Köstekli de Avrupa Birliği ülkelerinin bugünkü ekonomilerinin temelinde Ahilik ilklerinin olduğunu kaydetti.

Programda araştırmacı yazar Erdoğan Aslıyüce de ahilik ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Halk oyunları gösterisinin ardından Vali Sezer, Belediye Başkanı Saygılı ve Oda Başkanı Köstekli'ye şet kuşatıldı.

Törende, yılın Ahisi Muzaffer Çiçek, yılın kalfası Leyla Açkalmaz ve yılın çırağı Şerafettin Cellek'e hediyeleri verildi.

Katılımcılara "ahilik pilavı" ikram edilmesinin ardından tören sona erdi.