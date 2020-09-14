Ahilik Haftası - Son Dakika

Kırklareli Ticareti ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

Ilık, mesajında, yükselen değerlerin önemli bir kısmının özünde ahiliğin temel ilkelerinin olduğunu belirtti.

Ahilerin, kendi ticaret çıkarını diğer meslektaşlarından üstün tutmayan, mutluluğu halka hizmet edip yararlı olmakta arayan kişiler olarak anıldığını aktaran Ilık, "müşteri her zaman haklıdır" sözünün de bu anlayışın eseri olarak esnafların dilinde yer aldığını kaydetti.

Ilık, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Ahilik, ticari düzenlemelerin yanı sıra asıl ahlaki ilkeleri ile toplumda yer etmiş, Osmanlılar'da lonca ve gedik kuruluşları olarak devam ettikten sonra, Cumhuriyet Dönemi'nde yerini Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'na bırakmıştır. Türk İslam tarihinde önemli bir yeri olan ahilik, Anadolu'dan neşet eden ancak tüm dünyaya örnek olacak ticari ve sosyal öğretileri içinde barındırmaktadır. Bugün, modern dünyada ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite, standart, tüketici hakkı, sosyal dayanışma ve arabuluculuk gibi birçok kavram ahilik teşkilatı çatısı altında asırlar öncesinde Anadolu topraklarında hayata geçirilmiştir. Kardeşlik, yiğitlik, cömertlik ile dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir, ahilik."