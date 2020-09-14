Ahilik Haftası - Son Dakika

Adana'da Ahilik Haftası etkinliklerle kutlandı.

Vali Süleyman Elban, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada

tüm esnafın "Ahilik Haftası"nı kutladı.

Salgın dolayısıyla mütevazi bir program yapmak zorunda kaldıklarını aktaran Elban, "Bu süreçte biraz daha tedbirlere uymaya gayret edersek önümüzdeki dönemde tüm önemli günlerimizi, bayramlarımızı ve Ahilik Haftası'nı büyük bir coşkuyla kutlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Ülkede esnaf teşkilatının toplumun en büyük kesimini oluşturduğunu belirten Elban, "Esnafımız istihdam açısından toplumumuzda önemli bir yükü alıyor. Vatandaşlarımızın birçok ihtiyacının karşılanmasında önemli görevler üstlenmiş durumdalar. Ama onun ötesinde evimizin altında, çalıştığımız yerlerin yakınında, yürüdüğümüz caddede sokakta hemen her yerde esnafımız, ailelerimizin bir ferdi gibi." şeklinde konuştu.

"Osmanlı'nın birçok kurucu unsuru var ama en önemli kurucu unsuru Ahilik teşkilatıdır. Dolayısıyla bugün bizim de toplum olarak en önemli mayamız, en önemli harcımız yine esnaf teşkilatımızdır." diyen Elban şunları kaydetti:

"Böyle günlerde bol bol esnaflarımızı hatırlayacağız, sorunlarını bol bol konuşacağız, inşallah çözümler de üreteceğiz. Her yeni Ahilik Haftası'nda esnafımızın sorunlarının azaldığı, toplum içerisindeki saygın konumlarının daha da yükseldiği, ekonomik durumlarının daha da iyi olduğu, tüm şartlarının da belli bir düzeyin üzerine çıktığı durumları konuşuruz diye temenni ediyorum."

Törende, yılın ahisi, kalfası ve çırağı olarak seçilenlere ödülleri verildi.