Ahilik Haftası - Son Dakika

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, Edirne'de yılın ahisi seçilen Efgan Döşlüoğlu'nu tebrik etti.

Canalp, Döşlüoğlu'na başarılı bir yaşam dileyerek, "yılın ahisi" plaketini verdi.

Ziyarette Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Can da yer aldı.