Ahilik Haftası - Son Dakika

Karapınar Esnaf ve Sanatlar Odası yönetimi, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Oda Başkanı Mustafa Zengin, yaptığı açıklamada, Ahilik Haftası nedeniyle ilçedeki iş yerlerini ziyaret ederek, plaket verdiklerini belirtti.

Selçuklu döneminde başlayan esnaf ve sanatkar teşkilatlanmasının, bu ülkenin her zaman temel taşı olduğunu dile getiren Zengin, şunları kaydetti:

"Ahilik, tarihte bilinen en önemli ve en etkin esnaf teşkilatıdır. Ahilik insanları ahlaki ve manevi yönlerden de eğiten ve geliştiren bir teşkilat haline gelmiştir. Bizim kültürümüzde yer alan ahilik teşkilatının bizden sonraki nesillere anlatılmasının gerekir. Ahilik teşkilatı her zaman vatandaşının yanında olmuştur. Toplum olarak esnaf ve sanatkar sadece alan, satan, ticaret yapan kişi olarak görülmemelidir. Esnaf mahallenin, çarşının güvenidir."