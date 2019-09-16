Son Dakika Haberleri: "Ahilik Haftası" kutlamaları
Son Dakika Güncel Haber

"Ahilik Haftası" kutlamaları

1 saat önce

"Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı", Ağrı'da düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

"Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı", Ağrı'da düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Abide Meydanı önünde başlayan kutlama programı, Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (ESOB) Başkanı Hayati Aydemir'in Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, protokoldekilerin günün anlam ve önemine dair konuşmalarıyla sona erdi.

Eski Van Caddesi'nde devam eden kutlama programında ise Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi ve AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın vatandaşlara ahilik pilavı dağıttı.

Ahilik Haftası, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da HDP binası önündeki annelerin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı
Son Dakika: Trump: Orta Doğu'nun petrolüne ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz Son Dakika: İran Devrim Muhafızları, Körfez'de bir tankere el koydu FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında örgüt üyesi sayısı 6 binin üzerinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 15:16:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Ahilik Haftası" kutlamaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]