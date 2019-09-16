Kayseri'de Ahilik Haftası kutlamaları açılış töreninde öğretmenler tarafından şet kuşanma gösterisi düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumuyla başlayan Ahilik Haftası kutlamaları, Kayseri Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (KESOB) üyelerinin Vali Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etmesiyle devam etti.

Kutlamalar, Ahi Evran Veli'nin Kayseri'de yaşadığı dönemde zaviye olarak kullandığı ve restorasyonla müzeye çevrilen Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi önünde düzenlenen törenle sürdü.

Törende konuşan Vali Günaydın, hayatın her aşamasında esnaflarla karşılaşıldığını belirterek, "Bizler millet olarak ticarete büyük önem vermişiz. İyi bir teşkilat yapısı oluşturmak da çok önemli. Ahi Evran Veli oluşturduğu bu yapıyla dünyada birçok ülke ve kişiye örnek model olmuştur." diye konuştu.

KESOB Başkanı Ahmet Övüç de Ahiliğin yüzyıllardır kardeşliği ve birliği öğütlediğini ifade etti.

Etkinlikte, Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi'nde görevli öğretmenler "şet kuşanma" töreni sergiledi. Ahilikte, kalfalıktan ustalığa geçişi anlatan temsili şet kuşanma, vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Hafta kapsamında "Yılın Ahisi" seçilen Hüseyin Ogan'a kaftan giydirilerek plaket verildi.

Törene, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.