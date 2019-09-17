Konya'da 32. Ahilik Haftası'nın başlaması dolayısıyla "Ahi Esnaf Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kentte Ahilik Haftası kutlamaları dolayısıyla Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) üyeleri ile vatandaşlar, Mevlana Bulvarı'nda bir araya geldi.

Gruptakiler, Konya Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı eşliğinde Tarihi Kapu Camisi'ne kadar "Ahi Esnaf Yürüyüşü" yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, yürüyüşün ardından cami avlusunda yaptığı konuşmada, Ahiliğin hafta boyunca sürecek etkinliklerle yeniden canlanacağını söyledi.

Konya'nın her zaman üreten ve paylaşan esnafa sahip olduğunu dile getiren Usta, şöyle konuştu:

"Sizlere 18 yıllık iktidarımızda elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalıştık. Bundan sonra da aynı aşkla ve şevkle vermeye devam edeceğiz. Sizlere aynı yolda yürümeye, çalışmaya, hayatınızı ve işinizi kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yapmaya söz vererek yola çıkmıştık. Sözümüzü 18 yıldır tuttuk ve tutmaya da devam edeceğiz. Ahlakımız, edebimiz ve gönlümüz birdir. Sizlerin derdi bizim derdimizdir. Yine sizler mutlu ve huzurlu olarak işinizi yaptığınız zaman bizler de mutlu oluyoruz. Ahinin eli, kapısı ve sofrası açık olmalı, ahinin gözü kapalı olmalı. Yani kimseye kötü bakmamalı ve ayıbını da araştırmamalıdır. Beli kapalı olmalıdır. Kimsenin ırzına namusuna şerefine art niyetle bakmamalıdır. Kimseye de kötü söz söylememesi gerekir. Bu temel prensipler aslında sadece esnafımızın değil ahiliğin hepimize öğrettiği temel düsturlardır."

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da İslam ahlakının ve Türk kültürünün bir ürünü olan Ahilik teşkilatının günümüzde de aynı heyecanla devam ettiğini belirtti.

Ahiliğin yalnızca esnaflık yapanların bir araya geldiği bir teşkilat olmadığını aktaran Toprak, "İlk dönemlerde Ahiliğin içerisinde asker, kadı, müderris ve yöneticilerden kimseler vardı. Toplumun hem ekonomik hem siyasi hem de kültürel hayatını etkileyen bir anlayıştan bahsediyoruz. Ahiliğin bu toprakların Türk yurdu olmasında çok büyük emeği vardır. Aynı şekilde Osmanlı Devleti'nin doğuşundan ve cihan devleti olmasına kadar da etkisi büyüktür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yaran gösterisi gerçekleştirildi, yılın Ahisi seçilen Ali Ünsal'a şed kuşatıldı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, İl Kültür ve Turizm Abdüssettar Yarar, belediye başkanları, rektörler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.