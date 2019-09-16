Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Bayburt'ta Ahilik Haftası kutlamaları, Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediye Başkanlığı ziyaretiyle başladı.



Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye makamında ziyarette bulunan Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman, Bayburt Terziler Berberler Ayakkabıcılar Esnaf Odası Başkanı Seddar Saka, Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Yılmaz Develi, Aydıntepe Esnaf Odası Başkanı Metin Albeni, Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Vural Karakum, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Halil İbrahim Yöney, Esnaf Odaları Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Ayyıldız, Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Önder Karaoğlu, Esnaf Odaları Birliği Genel Sekreteri Şahin Polat, Yılın Ahisi Zakir Topyay, İlin Kalfası Asiye Özbek, İlin Çırağı İlma Pamuk'tan oluşan heyet, etkinlikler hakkında bilgi verdiler.



Saray Bahçesi etkinliklere ev sahipliği edecek



Çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Ahilik Haftası kapsamında 18 Eylül Çarşamba günü Saray Bahçesi'nde halk oyunları gösterileri yapılarak vatandaşlara ahilik pilavı ikram edilecek. Yine burada düzenlenecek ödül töreniyle yılın ahisine kaftan giydirilerek yılın ahisi, kalfası ve çırağına çeşitli hediyeler verilecek.



Ahilik nedir?



Ahilik, Ahi Evran Hazretleri tarafından kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır. Horasan Kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da yaşayan Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini ve gelişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir kuruluştur. Ahiliğin kendi kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel özelliklerin birleştiği bir düzendir. - BAYBURT