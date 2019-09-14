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Ahilik Haftası kutlamalarına davul zurnayla davet

21 dakika önce

Kırşehir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, esnafa, pazartesi günü başlayacak Ahilik Haftası kutlamalarına davet etmek üzere ziyarette bulundu.

Ahilik Haftası kutlamalarına davul zurnayla davet, System.String[]

Kırşehir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, esnafa, pazartesi günü başlayacak Ahilik Haftası kutlamalarına davet etmek üzere ziyarette bulundu.

Davul zurna eşliğinde esnafı ziyaret eden Öztürk ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Türk bayrağı, Ahilik öğüdü yazılı posterler dağıttı.

Ahilik elbisesi ve geleneksel kıyafetler giyen KESOB yönetim kurulu üyeleri, Ankara, Terme ve Lise Caddeleri ile Uzun Çarşı'daki esnafı tek tek ziyaret ederek Ahilik Haftası kutlamalarına davet etti.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Öztürk, 32. Ahilik Haftası'nın 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanacağını, Ahi Evran Veli'nin başlattığı Ahiliği yaşatmak ve daha fazla tanıtmak amacında olduklarını söyledi.

Kutlamaları Kırşehir'e yakışır bir şekilde gerçekleştireceklerini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Ahilik Kırşehir'de yaşayan herkesin önceliği ve meselesidir. Esnafımızı Ahilik Haftası kutlamalarına davet ediyoruz. Türkiye genelinde pazartesi gününden itibaren Ahilik kutlanacak. Ahiliğin başkenti Kırşehir olduğu için etkinliklerin de merkezi şehrimiz olacak. Esnaflarımızın bu hafta münasebetiyle ürünlerinde indirim yapmasını, bu sayede de hareketlilik ve canlılığın artmasını istiyoruz. Esnafımızın birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım, bayramına sahip çıkması gerekli. Kırşehir halkı da Ahiliğe sahip çıkmalıdır. Herkes bir hafta boyunca dolu dolu geçecek bu bayrama sahip çıkarak hareket etmelidir. Türkiye'den birçok esnaf ve temsilci de Kırşehir'deki kutlamalara katılacak. Coşku ve heyecanla bayramımızı kutlayacağız. Ahilik Haftası'nın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Esnaf ve vatandaşlara Ahi helvasının da ikram edildiği ziyaretlerde, oda başkanlarının yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz da bulundu.

Kırşehir esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, esnaf bayramına katılacaklarını belirtti.

Ahilik Haftası, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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