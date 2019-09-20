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Ahilik haftası kutlamalarında örste demir dövdüler

57 dakika önce

Ahilik haftası kutlamalarında örste demir dövdüler Ahilik Haftası Pendik'te kutlandıİSTANBUL - Pendik 'te Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Ahilik haftası kutlamalarında örste demir dövdüler

Ahilik Haftası Pendik'te kutlandı

İSTANBUL - Pendik 'te Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı. Törende mehteren takımı bir gösteri yaparken, katılımcılar örste demir dövdü.

32. Ahilik Haftası Kutlamaları, Pendik Belediyesi ve Ahi Sanayi ve İşadamları Derneği organizasyonuyla Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde kutlandı. Törene Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, Ahi sanayi ilçe ve İşadamları Derneği Genel Başkanı İbrahim Çam, sektörün önde gelen iş adamları yanı sıra meslek lisesi öğrencileri de katılım gösterdi. Mehteran Takımı gösterisi ve ilçe protokolünün örste demir dövmesiyle başlayan program, Dr. Şaban Kızıldağ'ın Ahimeddah Gösterisi ile devam etti. 2019 yılının Ahisi ve Ahi Kalfasına Şed kuşattırılacak kutlama programında ayrıca İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi ve ilgili odaların şahitliğinde kurumlarına bağlı zanaatkarlara berat verildi.

Ahilik haftası adına konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin " Geleneksel olarak devamlı kutladığımız bir gün, hafta. Özellikle günümüzde ahiliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Hele bu ortamda, ekonomik durumda esnafların birbirleri ile kaynaşması, yardımlaşması, kardeşlik hukukunun gelişmesi, mesleki becerinin yanında manevi eğitiminde verilecek olması ahilikle ilgili günümüzde tekrar yaşatılması kayda değer bir şey. Bu noktada bugün böyle bir tören organize edildi. Bizde katılım gösterdik. İnşallah hem ülkemiz için hem esnaflarımız için hayırlı, bereketli günlerin gelmesini diliyorum. Ahilik haftası hayırlı olsun." İfadelerini kullandı.

Ahilik haftası kutlamalarında örste demir dövdüler

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:47 Kaynak: İHA
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