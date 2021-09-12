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Ahilik Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan Gürkan, AHİLİK, AKIL-BİLİM VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ÜZERİNE KURULU TÜRK MİLLETİNE HAS BİR KÜLTÜR... - Son Dakika

Ahilik Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan Gürkan, AHİLİK, AKIL-BİLİM VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ÜZERİNE KURULU TÜRK MİLLETİNE HAS BİR KÜLTÜR...

12.09.2021 15:40
Ahilik Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan Gürkan, AHİLİK, AKIL-BİLİM VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ÜZERİNE KURULU TÜRK MİLLETİNE HAS BİR KÜLTÜR..., System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ahilik Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ahilik Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ahiliğin önemini kavramanın ve gelecek nesillere aktarmanın büyük önem taşıdığını belirten Başkan Gürkan mesajında şunlara yer verdi:

"Kardeşlik, birlik, beraberlik gibi değerleri özünde toplayan, ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat düsturu olan Ahilik, dünyada benzeri bulunmayan bir kültür ve medeniyet hazinesidir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin mayasında ahilik vardır. Osmanlı Devletini cihan devleti yapan sır ahiliktir. Ahiliğin kardeşlik ve dayanışma gibi temel prensiplerini kendisine şiar edinen esnaf ve sanatkarlarımız, elini, kapını ve sofranı açık tut öğretisini yaşam felsefesi kabul etmiş, muhtaç ve ihtiyaç sahibi olanların her zaman yanında yer almıştır.

Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermektedir. Türk Milletinin asırlar boyunca Anadolu'daki varlığı içerisinde yer alan köklü geleneklerinden olan Ahilik geleneği, akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleri üzerine kurulu, sevgi, kardeşlik ve karşılıklı dayanışma kurallarını benimseyen, Türk Milletine has bir kültür hazinesidir.

Ahiliğin önemini kavramamız, yaşatmamız ve gelecek nesillere aktarmamız çok önemli. Esnaf toplumumuzun bel kemiğidir. Esnaf toplumumuzun hem hamuru hem de mayasıdır. Bugün esnafımızın dimdik ayakta durması; vatanına, bayrağına sahip çıkması bizim teminatımızdır. Tarih boyunca esnaf teşkilatı çok önemli roller üstlenmiştir. Fetihlerden sonra o bölgelerde kök salınması, yurt tutulması Ahilik Teşkilatımız sayesinde olmuştur.

Bu vesileyle Ahilik Kültür Haftasının birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları içerisinde ülkemize ve bütün insanlığa güzellikler getirmesini temenni ediyor, ülkemizi besleyen can damarlarımızdan biri olan esnaf ve sanatkarlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. "

Ahilik Haftası, Malatya, Ahilik, Esnaf, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Ahilik Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan Gürkan, AHİLİK, AKIL-BİLİM VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ÜZERİNE KURULU TÜRK MİLLETİNE HAS BİR KÜLTÜR... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahilik Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan Gürkan, AHİLİK, AKIL-BİLİM VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ÜZERİNE KURULU TÜRK MİLLETİNE HAS BİR KÜLTÜR... - Son Dakika
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