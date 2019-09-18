Ahilik Haftası'nda esnaftan futbol turnuvası

32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında kentteki esnaflar futbol turnuvası düzenledi.
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü organizesinde esnaf temsilcilerinin kurdukları takımlar eleme usulüyle karşı karşıya geldi.
Ahi Stadyumunda düzenlenen final maçında Evrangücü, Ahi Birliği'ni 4-2 mağlup ederek, esnaflar arası futbol turnuvasının şampiyonu oldu.
Dereceye giren takıma kupasını Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri verirken, karşılaşmanın ardından sporculara günün anısına hediye ve tatlı ikram edildi.