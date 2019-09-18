Son Dakika Haberleri: Ahilik Haftası'nda esnaftan futbol turnuvası
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Ahilik Haftası'nda esnaftan futbol turnuvası

1 saat önce

32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında kentteki esnaflar futbol turnuvası düzenledi.

Ahilik Haftası'nda esnaftan futbol turnuvası, System.String[]

32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında kentteki esnaflar futbol turnuvası düzenledi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü organizesinde esnaf temsilcilerinin kurdukları takımlar eleme usulüyle karşı karşıya geldi.

Ahi Stadyumunda düzenlenen final maçında Evrangücü, Ahi Birliği'ni 4-2 mağlup ederek, esnaflar arası futbol turnuvasının şampiyonu oldu.

Dereceye giren takıma kupasını Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri verirken, karşılaşmanın ardından sporculara günün anısına hediye ve tatlı ikram edildi.

Ahilik Haftası, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:20 Kaynak: AA
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