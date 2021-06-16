Ahilik Haftası'nda Uluslararası Satranç Turnuvası - Son Dakika

Bu yıl 13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan 34. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın protokolü imzalandı.

Türkiye Satranç Federasyonu ile Valiliğimiz arasında imzalanan Uluslararası Açık Satranç Turnuvası İşbirliği Protokolüne göre, satranca ilgi duyan sporcuların uluslararası turnuvalarda deneyim sağlamalarını, sosyalleşmelerini ve turnuvaya katılacak sporculara ve ailelerine Ahilik Kültürünün tanıtılması hedefleniyor.

Türkiye Santranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay'ın katılımıyla Valiliğimizde düzenlenen Protokol İmza Töreninde konuşan Valimiz Sayın İbrahim Akın, gençlerimizi spora teşvik edecek her türlü faaliyeti desteklediklerini söyledi.

Bu yıl 13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan 34. Ahilik Haftası'nın ilimize ve Ahiliğe yakışır bir şekilde gerçekleştirilmesi için gayret sarf ettiklerini belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Bilindiği gibi, 2021 Yılı Ahi Evran Yılı olarak ilan edilmiştir. Ahilik Kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve tanıtmak üzere düzenlenen Ahilik Haftası'nda detaylı bir çalışma yürütülmektedir. Ahiliğin merkezi olan Kırşehir'de, gençlerimizin de aktif olarak katılacağı satranç turnuvasının Ahilik Haftası içerisinde yapılması hem sporcularımızın hem de ailelerinin Ahilik kültürünü tanımalarını sağlayacaktır. " dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay da konuşmasında, Ahilik Haftası içerisinde düzenlenecek olan satranç turnuvasının hem satranç alışkanlığının kazanılmasına hem de Ahilik kültürünün tanıtılmasına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, TSF Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve TSF İl Temsilcisi Nimetullah Kaya'nın da yer aldığı program, Valimiz Sayın İbrahim Akın ile Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay'ın İşbirliği Protokolünü imzalaması ile sona erdi.