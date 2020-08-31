Ahilik haftası öncesi esnafa, 'İndirimli Alışveriş çağrısı' - Son Dakika

Yazılı yapılan çağrıda TSO, "33. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında yapılacak indirimli alışveriş günlerine katılmak isteyen esnafların odamıza müracaat etmeleri gerekmekte"denildi. - KIRŞEHİR

14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Haftasında düzenlenmesi planlanan 'İndirimli Alışveriş çağrısı' kampanyasına katılmak isteyen esnafların TSO'ya müracaatta bulunması gerekiyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO )Ahi Esnafına 'İndirimli Alışveriş çağrısı' yaptı.

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